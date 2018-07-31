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Рухнувший мост парализовал движение на Ярославском шоссе

13:50
  • вторник
  • 31 июля 2018

В результате происшествия было перекрыто восемь полос трассы М-8 в Московской области. Росавтодор приступил к ликвидации обломков моста. По данным МЧС, движение в районе ДТП восстановлено в обоих направлениях.

Движение на участке Ярославского шоссе, где грузовой автомобиль протаранил пешеходный мост, восстановлено в обоих направлениях. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС Подмосковья.

"Движение восстановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении. 

ДТП произошло на 31-м километре Ярославского шоссе. Грузовой автомобиль задел пешеходный мост поднятым кузовом, в результате чего мост обрушился. В результате инцидента оказались перекрыты восемь полос трассы. Движение грузового транспорта было ограничено.

В ликвидации последствий обрушения моста были задействованы 46 сотрудников ДПС. Объезд участка был организован через Пушкино и Ивантеевку, а также по трассе А-107 "Малое московское кольцо". 

Из-за аварии было приостановлено движение трех маршрутов рейсовых автобусов - №316 "Ивантеевка - Москва"; №317 "Красноармейск - Москва"; №451 "Пушкино - Москва". В результате ДТП пострадал водитель грузовика.

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Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
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