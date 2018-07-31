Глава Ненецкого автономного округа доложил Путину о ситуации в регионе

О состоянии дел в Ненецком автономном округе сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона - Александром Цыбульским.

Ненецкий автономный округ вышел на устойчивую траекторию экономического роста, рассказал и.о. главы региона Александр Цыбульский президенту Владимиру Путину. И местные власти намерены продолжать работу в этом направлении, передает "ТВ Центр".

По словам Цыбульского, одна из главных задач - строительство новых домов на смену ветхому жилью. В прошлом году в эксплуатацию ввели порядка 15 тысяч квадратных метров. В этом - только за первое полугодие уже 12 с половиной. Власти планируют увеличить темпы строительства до отметки в 25 тысяч. Также в регионе активно занимаются восстановлением социальных объектов.