ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Ненецкого автономного округа доложил Путину о ситуации в регионе

14:43
  • вторник
  • 31 июля 2018

О состоянии дел в Ненецком автономном округе сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона - Александром Цыбульским.

Ненецкий автономный округ вышел на устойчивую траекторию экономического роста, рассказал и.о. главы региона Александр Цыбульский президенту Владимиру Путину. И местные власти намерены продолжать работу в этом направлении, передает "ТВ Центр".

По словам Цыбульского, одна из главных задач - строительство новых домов на смену ветхому жилью. В прошлом году в эксплуатацию ввели порядка 15 тысяч квадратных метров. В этом - только за первое полугодие уже 12 с половиной. Власти планируют увеличить темпы строительства до отметки в 25 тысяч. Также в регионе активно занимаются восстановлением социальных объектов.

Главное сегодня
Президент России Владимир Путин и врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Президент России Владимир Путин и врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100