Воры обокрали квартиру Левы из "Би-2"

Воры проникли в московскую квартиру солиста группы "Би-2" Лёвы. Сам певец сейчас находится в Испании. Сумма ущерба еще не определена.

В Москве воры вскрыли квартиру солиста рок-группы "Би-2" Лёвы (Игоря Бортника). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к артисту.

По его словам, в квартире сработала сигнализация. Сам певец сейчас находится в Испании. Сумма ущерба пока не определена.

Группу "Би-2" основали в 1988 году в Бобруйске. Активная деятельность коллектива началась после переезда его участников - Шуры и Левы - в Россию в 1999 году. Песни группы неоднократно были отмечены музыкальными премиями.