ИГ взяло на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане.

В Таджикистане четверо иностранных туристов погибли в результате вооружённого нападения. Они путешествовали по стране на велосипедах, передает "ТВ Центр".

На трассе на группу из семерых граждан США, Нидерландов и Швейцарии наехал автомобиль. Затем из него выбежали вооружённые люди и набросились на путешественников с ножами. Три человека погибли на месте, ещё один позже скончался в больнице.

Власти Таджикистана заявили, что не исключают версию теракта. Тем временем, по данным некоторым СМИ, ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство". По подозрению к причастности к атаке уже задержаны несколько человек.