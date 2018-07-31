Ярославское шоссе поехало в сторону Москвы

Рабочие убрали все крупные фрагменты рухнувшего пешеходного моста на Ярославском шоссе. Как сообщили в ГИБДД, уже восстановлено движение автомобилей в сторону Москвы.

На Ярославском шоссе убрали все крупные элементы рухнувшего пешеходного моста. Как пишет РИА Новости, движение транспорта открыто в сторону Москвы. Как рассказал собеседник агентства, работы на месте продолжаются, вскоре будет открыто и движение в сторону области.

Кроме того, объехать место ДТП можно через поселок Клязьма и города Пушкино и Ивантеевка. В сторону области — через Мытищи и Королев.

Во вторник утром на 31-м километре Ярославского шоссе самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост. В результате обрушения конструкции оказались перекрыты все полосы дороги в обе стороны.