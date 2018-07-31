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Ярославское шоссе поехало в сторону Москвы

14:32
  • вторник
  • 31 июля 2018

Рабочие убрали все крупные фрагменты рухнувшего пешеходного моста на Ярославском шоссе. Как сообщили в ГИБДД, уже восстановлено движение автомобилей в сторону Москвы.

На Ярославском шоссе убрали все крупные элементы рухнувшего пешеходного моста. Как пишет РИА Новости, движение транспорта открыто в сторону Москвы. Как рассказал собеседник агентства, работы на месте продолжаются, вскоре будет открыто и движение в сторону области.

Кроме того, объехать место ДТП можно через поселок Клязьма и города Пушкино и Ивантеевка. В сторону области — через Мытищи и Королев.

Во вторник утром на 31-м километре Ярославского шоссе самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост. В результате обрушения конструкции оказались перекрыты все полосы дороги в обе стороны.

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Грузовик обрушил пешеходный мост
Грузовик обрушил пешеходный мост
Упавший пешеходный мост
Упавший пешеходный мост
Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
Грузовик обрушил пешеходный мост
Грузовик обрушил пешеходный мост
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