Медведев потребовал передавать заросшие сельхозземли в лесной фонд

Непригодные для производства сельхозпродукции земли будут передаваться в лесной фонд в упрощенном порядке. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств проработать соответствующий механизм. Готов он должен быть до 10 октября 2018 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручения Министерству экономического развития, Министерству сельского хозяйства и Министерству природных ресурсов и экологии, согласно которым непригодные для производства сельхозпродукции земли должны передаваться в лесной фонд в упрощенном порядке. Об этом пишет "Интерфакс".

Соответствующий механизм должен быть разработан и представлен ведомствами до 10 октября. Вместе с тем в Минсельхозе отметили, что площади подобных участков бывают значительны. Вместе с тем защищать сельхозземли от зарастания должны собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы.

Какова в точности будет площадь земель, которые передадут в лесной фонд, в Минсельхозе не уточнили.

Ранее стало известно, что в России уже в 2018 году может быть создана единая электронная система учета различных товаров. Работой над ней по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева займутся Министерство промышленности и торговли и Министерство природных ресурсов и экологии.