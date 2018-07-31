ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев потребовал передавать заросшие сельхозземли в лесной фонд

14:35
  • вторник
  • 31 июля 2018

Непригодные для производства сельхозпродукции земли будут передаваться в лесной фонд в упрощенном порядке. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств проработать соответствующий механизм. Готов он должен быть до 10 октября 2018 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручения Министерству экономического развития, Министерству сельского хозяйства и Министерству природных ресурсов и экологии, согласно которым непригодные для производства сельхозпродукции земли должны передаваться в лесной фонд в упрощенном порядке. Об этом пишет "Интерфакс".

Соответствующий механизм должен быть разработан и представлен ведомствами до 10 октября. Вместе с тем в Минсельхозе отметили, что площади подобных участков бывают значительны. Вместе с тем защищать сельхозземли от зарастания должны собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы.

Какова в точности будет площадь земель, которые передадут в лесной фонд, в Минсельхозе не уточнили.

Ранее стало известно, что в России уже в 2018 году может быть создана единая электронная система учета различных товаров. Работой над ней по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева займутся Министерство промышленности и торговли и Министерство природных ресурсов и экологии.

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100