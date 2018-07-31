Глава ФСИН пообещал наказание всем провинившимся сотрудникам

Глава ФСИН Геннадий Корниенко заявил, что сотрудников ждет неминуемое наказание за преступления, подобные тому, что произошло в ярославской колонии №1. По его словам, руководство и личный состав категорически осуждают поведение участвовавших в избиении осужденного Евгения Макарова.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко заявил, что подчиненных ждет неминуемое наказание за преступления, подобные произошедшему в ярославской колонии №1. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хочу подчеркнуть, что основное, что позволит нам преодолеть эту ситуацию, чтобы в будущем не было подобных случаев, - каждый должен осознавать, что за преступление неминуемо последует наказание", - отметил Корниенко во время совещания в режиме видеоконференц-связи с руководителями и личным составом территориальных органов ФСИН.

Он добавил, что "продолжается дополнительная проверка по данному дикому случаю".

По его словам, руководство и личный состав категорически осуждают поведение участвовавших в избиении осужденного сотрудников и сожалеют, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые ее дискредитируют.

"Думаю, что в конце концов мы дадим должную оценку, в том числе и с уголовным наказанием, чтобы такого не происходило впредь", - сказал он.

В совещании приняли участие сотрудники всех территориальных органов ФСИН. Оно было посвящено новому закону о службе в уголовно-исполнительной системе и вопросам исполнения сотрудниками ФСИН служебных обязанностей, в том числе применению физической силы и специальных средств после происшествия с избиением осужденного в колонии №1 Ярославля.

Ранее замначальника ФСИН Валерий Максименко извинился перед осужденным Евгением Макаровым, которого избили в ярославской колонии. Он заявил, что ему стыдно за участвовавших в этом сотрудников. По его словам, все, кто в этом участвовал, будут уволены.

Инцидент с пытками заключенного в ярославской колонии №1 произошел 29 июня 2017 года. Однако СМИ опубликовали десятиминутную видеозапись, на которой было запечатлено все происходящее, только в июле 2018 года. Пострадавшего мужчину зовут Евгений Макаров.

По этому факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Арестованы восемь сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.