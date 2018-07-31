Приговор экс-главе УСБ СК Максименко признали законным

Верховный суд признал законным приговор бывшему главе УСБ СК Михаилу Максименко. Ранее его приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение двух взяток. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения.

Приговор бывшему начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко признан Верховным судом России законным, передает "Интерфакс".

Таким образом, апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Адвокаты настаивали на незаконности приговора, просили отменить его и оправдать своего подзащитного. Заседание проходило в закрытом режиме.

20 апреля Московский городской суд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении двух взяток - 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова и 50 тысяч долларов от бизнесмена Бадри Шенгелии.

При этом 26 июля Мосгорсуд приговорил экс-замглавы управления собственной безопасности СК Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 32 миллиона рублей. Его также признали виновным в получении взятки.