Турчинов предложил ввести уголовное наказание за торговлю с Россией

Уголовная ответственность за торговлю с Россией. Такое нововведение предложил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что нужно ввести уголовную ответственность для граждан, которые отдали предпочтение российским производителям, несмотря на украинские аналоги. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Одним из примеров стал договор компании "Украинские железные дороги" с филиалом РЖД на закупку наградных знаков на сумму более 6 тысяч долларов. Однако сделка была расторгнута.

Последние несколько лет Киев ведет активную политику замещения продукции российского производства. Но, по данным таможенных служб, торговый оборот между странами в этом году вырос почти на треть.