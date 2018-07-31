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Театр в Новосибирске получил самый большой грант от Минкультуры

14:58
  • вторник
  • 31 июля 2018

Самый большой грант от Министерства культуры в размере 13,9 миллиона рублей получил Новосибирский музыкальный театр. Деньги пойдут на реализацию проекта "Италия, с любовью", в рамках которого выпустят мюзикл "Римские каникулы" и оперетту Иогана Штрауса "Ночь в Венеции".

В правительстве Новосибирской области сообщили, что в 2018 году самый большой грант от Министерства культуры в размере 13,9 миллиона рублей достался Новосибирскому музыкальному театру. Об этом пишет "Интерфакс".

"Новосибирский музыкальный театр вошел в список пятнадцати театральных организаций [получивших грант], а также стал обладателем самого большого гранта. Театр получит 13,9 миллионов рублей на реализацию проекта "Италия, с любовью", - отмечается в сообщении.

Деньги пойдут на два спектакля, а именно на мюзикл "Римские каникулы", который был выпущен в прошлом году, и оперетту Иогана Штрауса "Ночь в Венеции". Последняя станет первой премьерой юбилейного 60-го сезона.

Ранее стало известно, что с нового учебного года преподаватели любых учебных заведений смогут бесплатно проводить экскурсии в Третьяковской галерее. До нововведения проведение экскурсии для непрофильных вузов стоило 5310 рублей.

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