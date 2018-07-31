СМИ сообщили о стрельбе в Брюсселе

В Брюсселе на улице Аргонн произошла стрельба, пишут СМИ. Пострадал 28-летний человек. Его жизнь находится вне опасности. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Издание La Dernière Heure написало со ссылкой на представителя бельгийской прокуратуры, что в Брюсселе произошла стрельба. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

Отмечается, что в результате инцидента на улице Аргонн пострадал 28-летний человек. Пули попали ему в руку и ногу. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранительные органы просматривают записи с камер видеонаблюдения.