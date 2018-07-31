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Трамп призвал усилить охрану южной границы США

15:16
  • вторник
  • 31 июля 2018

Дональд Трамп считает необходимым усилить охрану южной границы Соединенных Штатов. Связано это с тем, что в соседней Мексике в 2017 году уровень убийств вырос на 27 процентов, а именно до 31174 погибших, что, по словам американского лидера, является рекордным показателем.

В связи с резким ростом количества убийств в Мексике президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает необходимым усилить охрану южной границы своей страны. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

"Одной из причин, по которой нам необходимо принять особые меры безопасности на границе, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос на 27 процентов, до 31174 погибших, это рекорд!", - говорится в тексте сообщения.

Днем ранее Трамп пригрозил заблокировать работу американского федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который, в частности, включает в себя пункт о строительстве стены на границе с Мексикой. 

Стоит отметить, что упомянутое строительство было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда  Трампа. Глава Белого дома считает, что ограждения помогут значительно снизить нелегальную миграцию. При этом президент настаивает, что проект должна оплатить мексиканская сторона.

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