ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудников колоний могут уволить за отказ от использования видеофиксации

15:18
  • вторник
  • 31 июля 2018

Сотрудников колоний и СИЗО, не использующих видеофиксацию при конфликтах с заключенными, могут уволить. Как сообщили во ФСИН, также до 1 сентября все запираемые помещения в тюрьмах и изоляторах будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Сотрудникам СИЗО и колоний, не использующим видеофиксацию при конфликтах с заключенными, будет грозить увольнение. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление докладчика ФСИН на совещании после случая с избиением заключенного в ярославской колонии.

"Сотрудников, не использовавших видеорегистратор при применении сил и спецсредств к осужденному, привлекать к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или увольнения из УИС", - сказал он.

Докладчик заявил о необходимости обеспечить постоянное ношение включенных видеорегистраторов сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы во время несения службы, при применении силы и спецсредств. Кроме того, по его словам, до 1 сентября все запираемые помещения в тюрьмах и СИЗО должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения.

Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100