В Белгородской области нашли тело пропавшей накануне девочки

Пропавшую накануне в Белгородской области девятилетнюю девочку нашли убитой. Ее тело было обнаружено 31 июля сотрудниками полиции и волонтерами поисково-спасательного отряда. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Пропавшую накануне в поселке Уразово Валуйского района девятилетнюю школьницу нашли мертвой, сообщает Следственный комитет по Белгородской области.

Несовершеннолетняя "ушла в неизвестном направлении" 30 июля в 15:30 мск. На поиски ребенка выехали правоохранители и волонтеры - всего около 50 человек. Тело девочки нашли во вторник. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и очевидцы, а также соседи семьи школьницы, изучаются условия жизни и окружение ребенка.

"В рамках расследования следствие намерено установить объективно все обстоятельства произошедшего, в том числе дать правовую оценку действиям органов профилактики", - отмечает следствие.