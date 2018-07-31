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В полиции опровергли жалобы на убитого дочерьми отца-тирана

15:45
  • вторник
  • 31 июля 2018

В полицию не поступало жалоб на Михаила Хачатуряна, которого убили собственные дочери из-за жестокого обращениями с ними. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Резонансное убийство произошло 27 июля. По словам сестер, отец фактически сделал их своими рабынями, постоянно избивая их и угрожая физической расправой.

Никто из соседей или родных убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна не жаловался в полиции на происходившее в их квартире. Об этом сообщили в столичной полиции, пишет "Интерфакс".

В столичном главке МВД заверили, что за предыдущий и этот годы с адреса, по которому жила семья, сообщений и заявлений о каких-либо происшествиях не было.

Ранее о том, что полиция якобы игнорировало неоднократные жалобы на происходившее в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе сообщали СМИ.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля тремя дочерьми. Девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет нанесли отцу не менее 40 ударов ножом, а также множественные удары по голове.

Сестры задержаны. Они признали свою вину, заявив, что на убийство их сподвигло жестокое обращение отца с ними. По словам девушек, он регулярно избивал их, из-за синяков и ран они не могли даже ходить в школу, фактически отец сделал своих детей рабынями. По данным СМИ, Хачатурян также насиловал своих дочерей.

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