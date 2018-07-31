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В Бельгии мужчина взорвал себя на футбольном поле

15:40
  • вторник
  • 31 июля 2018

Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии. По предварительным данным, речь идет о бывшем военнослужащем, которому было примерно 50-60 лет. В результате взрыва погиб только он. Других жертв и пострадавших нет.

Мужчина подорвал себя на пустом футбольном поле в бельгийском городе Верьве, передает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, погибшему было 50-60 лет. Вероятно, речь идет о бывшем военнослужащем. В результате взрыва других жертв и пострадавших нет. Следователи пока не связывают произошедшее с терроризмом.

Ранее во вторник СМИ сообщили о стрельбе в Брюсселе, в результате которой пострадал один человек.

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