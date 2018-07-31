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Медведев распорядился открыть генконсульство России на Пхукете

15:39
  • вторник
  • 31 июля 2018

В Таиланде на острове Пхукет в одноименном городе появится генеральное консульство России. Распоряжение о его создании подписал Дмитрий Медведев. Соответствующее предложение ранее сделало Министерство иностранных дел России.

На таиландском острове Пхукет в одноименном городе будет открыто генеральное консульство России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в публикации на портале правовой информации.

Соответствующее предложение ранее сделало Министерство иностранных дел России. В связи с открытием генконсульства будет увеличен штат сотрудников внешнеполитического ведомства, также будет утверждено штатное расписание. 

Расходы на содержание генконсульства будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований. Как отмечает ТАСС, в настоящее время российское генконсульство на территории Таиланда работает в Бангкоке, в Пхукете существует почетное консульство.

Ранее в Санкт-Петербурге завершило работу генконсульство Великобритании. Как отметил посол этой страны в России Лори Бристоу, дипломатическое представительство активно работало последние 26 лет. Он также добавил, что произошедшее "не было выбором" британской стороны.

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