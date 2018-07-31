Следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне" завершено

Семерым фигурантам уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове объявили о завершении следственных действий. В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и представители их защиты приступят к ознакомлению с материалами дела.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове в отношении семи обвиняемых. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Фигурантам объявлено о завершении следственных действий.

"В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, генеральный и технические директора, а также гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, Георгий Соболев и Надежда Судденок, соответственно, обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник Сергей Антюшин, по версии следствия, не оповестил посетителей о пожаре. Электромонтер противопожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по содержанию систем противопожарной безопасности. Начальника караула пожарной части №2 первого отряда противопожарной службы по Кемеровской области Сергея Генина обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по спасению людей из горящего здания.

Жертвами пожара в "Зимней вишне" 25 марта 2018 года стали 60 человек, большинство из которых - дети. Представители следствия считают, что в ТЦ несколько дней не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник.