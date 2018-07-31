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Опубликовано "целебное" фото Лаврова

15:59
  • вторник
  • 31 июля 2018

В соцсетях МИД России появилось "целебное" фото главы ведомства Сергея Лаврова. На снимке министр стоит на фоне голубого неба, держа на плече триколор. Пресс-служба МИД сопроводила пост с фотографией подписью: "Прикладывать к больным местам на планете".

Пресс-служба МИД России опубликовала "целебную" фотографию Сергея Лаврова. На снимке министр стоит на фоне голубого неба, держа на плече триколор.

"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", - говорится в соцсетях ведомства.

 

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