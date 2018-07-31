Опубликовано "целебное" фото Лаврова

В соцсетях МИД России появилось "целебное" фото главы ведомства Сергея Лаврова. На снимке министр стоит на фоне голубого неба, держа на плече триколор. Пресс-служба МИД сопроводила пост с фотографией подписью: "Прикладывать к больным местам на планете".

Пресс-служба МИД России опубликовала "целебную" фотографию Сергея Лаврова. На снимке министр стоит на фоне голубого неба, держа на плече триколор. "Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", - говорится в соцсетях ведомства. Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма pic.twitter.com/iCGeeRtBcl — МИД России �������� (@MID_RF) July 31, 2018