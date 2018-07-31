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Китай усилит контроль за покупкой компаний иностранцами

15:56
  • вторник
  • 31 июля 2018

Министерство торговли Китая предлагает сократить с 3 лет до 12 месяцев минимальный срок "стратегических инвестиций" в зарегистрированные в материковой части страны китайские компании. Также предлагается снизить требования по объему инвестиций. Вместе с тем в Китае могут начать блокировать сделки по покупке акций китайских компаний иностранцами в случае потенциального вреда национальным интересам страны.

В министерстве торговли Китая предлагают изменить правила покупки иностранными инвесторами китайских компаний, передает "Коммерсант".

Так, предлагается сократить с трех лет до двенадцати месяцев минимальный срок "стратегических инвестиций" в зарегистрированные в материковой части страны китайские компании. Также предлагается снизить требования по объему инвестиций.

При этом эксперты отмечают, что в Китае могут начать блокировать сделки по покупке акций китайских компаний иностранцами, если возникнет подозрение, что подобное соглашение нанесет вред национальным интересам страны. 

Окончательный вариант предложения министерства торговли опубликуют после общественного обсуждения. Вместе с тем в публикации подчеркивается, что описанные выше меры фактически являются ответом на аналогичные шаги, предпринятые Соединенными Штатами и рядом европейских стран. 

Ранее стало известно, что власти КНР рассматривают возможность частичного снятия ограничений для иностранных инвесторов на торговлю акциями, котирующимися на внутреннем рынке в юанях. Так, продавать и покупать юаневые А-акции смогут работающие в КНР иностранцы и сотрудники зарубежных компаний, ценные бумаги которых котируются в Китае. 

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