Движение по Ярославскому шоссе полностью восстановлено

Дорожные службы убрали с проезжей части все фрагменты рухнувшего на Ярославском шоссе пешеходного моста. Движение в обе стороны полностью восстановлено.

Движение транспорта по Ярославскому шоссе в районе Пушкино полностью восстановлено. Как пишет агентство "Москва", дорожники убрали все обломки надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелого крана.

Во вторник утром на 31-м километре Ярославского шоссе самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост. В результате обрушения конструкции оказались перекрыты все полосы дороги в обе стороны.

Около 14:00 дорожникам удалось убрать крупные фрагменты моста с проезжей части и открыть движение в сторону Москвы.