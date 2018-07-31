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Движение по Ярославскому шоссе полностью восстановлено

16:03
  • вторник
  • 31 июля 2018

Дорожные службы убрали с проезжей части все фрагменты рухнувшего на Ярославском шоссе пешеходного моста. Движение в обе стороны полностью восстановлено.

Движение транспорта по Ярославскому шоссе в районе Пушкино полностью восстановлено. Как пишет агентство "Москва", дорожники убрали все обломки надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелого крана.

Во вторник утром на 31-м километре Ярославского шоссе самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост. В результате обрушения конструкции оказались перекрыты все полосы дороги в обе стороны.

Около 14:00 дорожникам удалось убрать крупные фрагменты моста с проезжей части и открыть движение в сторону Москвы.

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Упавший пешеходный мост
Упавший пешеходный мост
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