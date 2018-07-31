В Минкомсвязи советуют чиновникам в регионах самим вести страницы в соцсетях

Глава Минкомсвязи Константин Носков порекомендовал чиновникам из регионов, в особенности из Карелии, самим вести свои страницы в социальных сетях. По его словам, это "увеличивает и продвигает проникаемость информации".

На заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков посоветовал чиновникам из регионов самим вести свои страницы в социальных сетях. Его слова приводит ТАСС.

"Как показывает практика, это сильно увеличивает и продвигает проникаемость информации - то есть не официальная страница, которую ведет ведомство, а личная", - сказал Носков, подчеркнув, что в особенности эта рекомендация касается чиновников из Карелии.

Министр также отметил, что для популяризации Карелии имеет смысл активнее привлекать к этому блогеров.

Ранее председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что его коллеги, выкладывающие в соцсети фотографии дорогих покупок, поступают "неэтично" и наносят тем самым вред авторитету судебной власти. При этом Момотов подчеркнул, что этот вопрос лежит исключительно в этической плоскости - законность дорогих приобретений никто не оспаривает.