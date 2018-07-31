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Следующая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в ноябре

16:27
  • вторник
  • 31 июля 2018

Новые переговоры в астанинском формате по поводу ситуации в Сирии пройдут в ноябре 2018 года. Информации о месте встречи пока нет. Ранее МИД России обвинил США в намерении "принизить значение астанинского формата" нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей.

Как сообщается в проекте итогового коммюнике международной встречи по Сирии в Сочи, новые переговоры в астанинском формате по поводу ситуации в САР пройдут в ноябре 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Информации о месте встречи пока нет.

30 и 31 июля в Сочи проходила двухдневная международная встреча по Сирии под председательством стран - гарантов перемирия в САР, а именно России, Ирана и Турции. Ключевым вопросов переговоров стало формирование сирийского конституционного комитета. Также затрагивались темы возвращения беженцев и ситуации в зонах деэскалации. 

Позже сегодня после пленарного заседания будет принято итоговое коммюнике.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Соединенные Штаты в намерении "принизить значение астанинского формата" нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей. 

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