Следующая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в ноябре

Новые переговоры в астанинском формате по поводу ситуации в Сирии пройдут в ноябре 2018 года. Информации о месте встречи пока нет. Ранее МИД России обвинил США в намерении "принизить значение астанинского формата" нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей.

Как сообщается в проекте итогового коммюнике международной встречи по Сирии в Сочи, новые переговоры в астанинском формате по поводу ситуации в САР пройдут в ноябре 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Информации о месте встречи пока нет.

30 и 31 июля в Сочи проходила двухдневная международная встреча по Сирии под председательством стран - гарантов перемирия в САР, а именно России, Ирана и Турции. Ключевым вопросов переговоров стало формирование сирийского конституционного комитета. Также затрагивались темы возвращения беженцев и ситуации в зонах деэскалации.

Позже сегодня после пленарного заседания будет принято итоговое коммюнике.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Соединенные Штаты в намерении "принизить значение астанинского формата" нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей.