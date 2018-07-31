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Лавров обсудит с главой МИД Японии подготовку встречи Путина и Абэ

16:46
  • вторник
  • 31 июля 2018

Глава МИД России Сергей Лавров намерен обсудить со своим японским коллегой Таро Коно подготовку к переговорам глав двух государств Владимира Путина и Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Коно же отметил, что надеется затронуть тему возможного заключения мирного договора между Россией и Японией.

В ходе встречи с главой Министерства иностранных дел Японии Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров намерен обсудить подготовку к переговорам глав двух государств Владимира Путина и Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет с 11 по 13 сентября. Об этом пишет ТАСС.

"Рассчитываю сегодня предметно рассмотреть ход выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих саммитах и, конечно же, подготовку новых решений для наших лидеров", - сказал Лавров.

Вместе с тем Коно отметил, что хотел бы обсудить с Лавровым аспекты возможного заключения мирного договора между Россией и Японией.

Помимо Абэ, свое участие в ВЭФ-2018 уже подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Вместе с тем 22 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Пхеньян пока не дал ответа на переданное лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение посетить форму во Владивостоке.

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