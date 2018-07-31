Украина подозревает Россию в желании повлиять на президентские выборы

На Украине опасаются, что российские спецслужбы намерены вмешаться в президентские выборы в стране в марте 2019 года. Там также заявили, что Москва продолжит оказывать на Украину "агрессивное военное давление".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские спецслужбы настроены на "внутреннюю дестабилизацию украинской ситуации" через вмешательство в запланированные на март 2019 года выборы президента страны. Его слова приводит "Коммерсант".

"Они будут пытаться повлиять на результаты президентских и парламентских выборов, но мы не исключаем и агрессивные военные действия против нашей страны", - сказал Турчинов.

Он также добавил, что, по его мнению, Россия намерена оказывать на Украину "агрессивное военное давление".

Ранее Турчинов заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность для граждан, которые отдали предпочтение российским производителям, несмотря на украинские аналоги.

30 июля в МИД Украины выразили протест в связи с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым. Посещение главой российского правительства полуострова украинская сторона расценила как пренебрежение Москвой международным правом.