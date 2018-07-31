В Бишкеке сотрудник конвойной службы покончил с собой в суде

Сотрудник конвойной службы покончил с собой в здании суда в Бишкеке во время исполнения своих служебных обязанностей. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Солдат 1999 года рождения был призван на службу в апреле 2018 года.

В Бишкеке в здании суда застрелился конвоир. Об этом "Интерфаксу" сообщили в департаменте охраны и конвоирования ГСИН Киргизии.

Инцидент произошел в 15:40 по местному времени (12:40 по московскому). Причина поступка молодого человека 1999 года рождения выясняется.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники военной прокуратуры. Известно, что погибший был призван в армию в апреле этого года в Бишкеке.