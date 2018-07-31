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Сирийскую провинцию Дераа полностью освободили от террористов

17:19
  • вторник
  • 31 июля 2018

На десятом раунде переговоров в астанинском формате по Сирии в Сочи глава делегации правительства САР Башар аль-Джаафари заявил о большой победе - от террористов полностью освободили территорию провинции Дераа. Ранее там ликвидировали крупнейший оплот ИГ в регионе.

Правительственные войска Сирии полностью освободили от террористов юго-западную провинцию страны Дераа. Об этом сообщил на десятом раунде переговоров в астанинском формате в Сочи глава делегации правительства САР Башар аль-Джаафари, передает РИА "Новости".

"В первую очередь мы говорим о большой победе, об освобождении города Дераа и окрестностей этого населенного пункта, а также об освобождении района Голан до тех границ, которые существовали ранее", - подчеркнул Джаафари.

Ранее стало известно, что сирийская армия ликвидировала крупнейший оплот запрещенной в России террористической организации ИГ в провинции Дераа. Освобожденную территорию проверили саперы.

30 и 31 июля в Сочи проходила двухдневная международная встреча по Сирии под председательством стран - гарантов перемирия в САР, а именно России, Ирана и Турции. Ключевым вопросов переговоров стало формирование сирийского конституционного комитета. Также затрагивались темы возвращения беженцев и ситуации в зонах деэскалации. Новая встреча в астанинском формате состоится в ноябре 2018 года.

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