Арестован еще один фигурант дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

Суд в Москве арестовал председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова до 17 сентября по делу о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса. Ранее под стражу до 19 сентября заключили еще двух фигурантов дела, а именно гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову.

Председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков арестован Бабушкинским судом Москвы по делу о хищении 330 миллионов рублей у государственной корпорации Роскосмос. Об этом пишет ТАСС.

Третьяков будет находиться под стражей до 17 сентября. Ранее он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Защита настаивала на домашнем аресте. От дачи показаний Третьяков отказался.

Ранее суд арестовал до 19 сентября еще двух фигурантов этого дела, а именно генерального директора АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову. Им предъявлены обвинения в мошеннических действиях в особо крупном размере.

Представители следствия считают, что деньги были похищены через заключение фиктивных договоров на оказание юридических услуг, действительную работу по которым осуществляли штатные сотрудники НПО.