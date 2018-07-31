Лукашенко через четыре дня после "инсульта" появился на публике

Александр Лукашенко впервые после сообщений о перенесенном инсульте появился на публике. Ранее СМИ сообщали, что президент Белоруссии отменил визит Гомель из-за госпитализации.

Александр Лукашенко во вторник встретился с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, говорится на сайте президента Белоруссии. Это первое его появление на публике после сообщений интернет-СМИ о том, что он якобы перенес инсульт.

По данным пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко обсудил с Исаченко ход уборочной кампании в регионе, а также развитие мясомолочного комплекса и дорожного строительства.

Ранее СМИ сообщали, что президент Белоруссии 27 июля должен был посетить Гомель, однако отменил визит из-за госпитализации. В больницу Лукашенко якобы попал с инсультом. Пресс-секретарь президента назвала слухи о болезни бредом. В субботу Александр Лукашенко встречался в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином.