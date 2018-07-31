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Суд арестовал изъятые у генерала Дрыманова 2 млн рублей и $18 тыс

18:03
  • вторник
  • 31 июля 2018

Лефортовский суд арестовал изъятые у бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова 2 миллиона рублей и 18 тысяч долларов. Ранее арестованному до 12 сентября Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества в особо крупном и крупном размере.

На изъятые у бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова денежные средства в размере двух миллионов рублей и 18 тысяч долларов наложен обеспечительный арест. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Ранее арестованному до 12 сентября Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества в особо крупном и крупном размере. 

Представители следствия считают, что генерал получил долю в 200 тысяч долларов от полученной офицерами СКР взятки за освобождение из СИЗО, а также смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Дрыманов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 17 июля. Также по этому делу задержали других высокопоставленных сотрудников столичного управления СКР, в том числе первого заместитель Дрыманова Дениса Никандрова. 

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