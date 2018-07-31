В ЦАР убили сотрудников газеты "Известия"

Предположительно, трое россиян убиты в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщили в посольстве России в этой стране. У двоих из них при себе обнаружены удостоверения сотрудников газеты "Известия".

В Центральноафриканской республике убиты, предположительно, трое россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство России в ЦАР.

По данным собеседников агентства, у двоих из них при себе обнаружены удостоверения сотрудников газеты "Известия".

"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы", - заявили в диппредставительстве.

По данным западных СМИ, тела убитых найдены в 23 километрах от города Сибю.

Информацию об убийстве россиян прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, дипломаты сейчас выясняют у местных властей и правоохранительных органов гражданство погибших.