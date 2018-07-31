Власти Сирии готовы вернуть Идлиб военным путем

По словам главы сирийской правительственной делегации Башара Джаафари, власти САР имеют законное право вернуть все захваченные Турцией территории, в том числе Идлиб. При этом речь может идти о военном решении, однако первостепенным все еще остается вариант национального примирения.

По итогам переговоров в астанинском формате в Сочи глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари заявил, что правительство его страны имеет законное право вернуть все захваченные Турцией территории, в том числе Идлиб. Его слова приводит ТАСС.

"Здесь никаких компромиссов быть не может. Период действия зон деэскалации имеет ограничения, они не могут быть продлены без согласия правительства Сирии. Это законное право сирийского народа вернуть все захваченные Турцией территории", - заявил Джаафари.

Он также подчеркнул, что из трех стран-гарантов перемирия в САР, к которым относятся Россия, Иран и Турция, только последняя не выполняет свои обязательства по договоренностям в астанинском формате. По словам Джаафари, в Идлиб должны были быть направлены только турецкие полицейские с легким оружием, но в итоге там находятся танки и бронемашины.

Подытоживая свое выступление по теме, глава сирийской правительственной делегации обратил внимание, что власти САР могут вернуть Идлиб военным путем, но все еще рассчитывают на национальное примирение.

Говоря об итогах десятого раунда переговоров по ситуации в Сирии в астанинском формате, Джаафари отметил плодотворность диалога, результаты которого положительно скажутся на процессе возвращения домой беженцев. Он также призвал международное сообщество оказать его стране помощь.

Ранее Джаафари сообщил, что от террористов полностью освободили территорию провинции Дераа.

Новая встреча в астанинском формате состоится в ноябре 2018 года.