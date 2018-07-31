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"Известия": сотрудников газеты в ЦАР не было

18:30
  • вторник
  • 31 июля 2018

Сотрудников газеты "Известия" в Центральноафриканской Республике в последнее время не было, заявили в издании. Ранее в российском посольстве в ЦАР сообщили об убийстве, предположительно, троих россиян, у двоих из них при себе были удостоверения сотрудников "Известий".

Сотрудники "Известий" в последнее время на территории ЦАР не находились, сообщили в газете. В заявлении, опубликованном на сайте издания, говорится, что все сотрудники редакции работают в стандартном режиме.

Ранее стало известно, что в Центральноафриканской республике найдены тела, предположительно, троих россиян. У двоих из них, по данным посольства России, обнаружены удостоверения сотрудников газеты "Известия".

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию, целью убийства трех человек был грабеж. Тела погибших уже доставлены в столицу ЦАР город Банги.

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