Соседи рассказали подробности об убитом дочерьми отце-тиране

Трём сестрам, которые расправились со своим отцом, ужесточили обвинение. Статью "Убийство без отягчающих обстоятельств" заменили на "Убийство в составе группы лиц". Таким образом, двум девушкам 19 и 18 лет грозит до 20 лет колонии, а младшей, 17-летней - до 10. Все три подозреваемые не отрицают своей вины, но утверждают, что это была вынужденная мера. По их словам, отец первым напал на них с ножом, а они оборонялись. До конца разобраться в этой истории мешает множество противоречивых фактов.

Ангелине - 19 лет. Средней сестре Кристине - 18. И младшая, семнадцатилетняя Мария. Для проведения следственных действий девушек поочередно заводили домой – туда, где они, по собственном признанию, убили отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна.

И если девушки все больше молчали, старались не поднимать глаз и не отвечали на вопросы журналистов, то вот соседи семьи были однозначны в оценке произошедшего.

"Я считаю, это достойный финал его жизни. Так издеваться над собственными детьми. Как он бил их. Как они кричали. Это с самого, самого раннего детства", - говорят соседи.

Мать девушек не живет с ними уже больше двух лет. Кто-то говорит: ушла сама вместе с сыном. Кто-то утверждает, что Хачатурян-старший их выгнал, оставив дома только троих дочерей. Рассказать сама о нравах, которые царили в их еще полной семье, женщина не захотела. Но горя своего спрятать не смогла.

По данным следствия, сестры убивали отца все вместе. Несколько десятков раз ударили ножом в шею и сердце. Он умер на лестничной площадке. Потом девушки сами вызвали полицию и во всем сознались. А уже в следственном изоляторе рассказали правозащитникам о причинах, вынудивших их пойти на убийство.

"У него был звоночек. Он звонил в него, и они должны были срочно бежать закрыть окно или принести воды, приготовить поесть. Если они этого не делали, он избивал их или угрожал им", - рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мелькинов.

Бил, истязал, не отпускал ни гулять, ни в школу. Вот аудиозапись угроз в адрес дочерей, которая оказалась в распоряжении журналистов. Самый безобидный фрагмент: " ***, сдохнете. Если вы рискнете этот раз, то ваша мать не рискнула, пожалеете. Даже не успеете пожалеть".

По фотографиям из социальных сетей - вполне обычные девчонки. Сейчас уверяют, что просто боялись жаловаться на отца и не знали, кто им вообще сможет помочь.

То что Михаил Хачатурян был человеком вспыльчивым и конфликтным, имел оружие как травматическое, так и охотничье, могут подтвердить многие во дворе его дома.

"Внешне он такой здоровый, я его визуально видела, боров такой. Я с ним никогда не сталкивалась, но у меня ниже сосед, он его попросил убрать машину, и тот на него с кулаками", - рассказывает соседка.

"Это точно было, что он ей угрожал пистолетом. За то, что он машину у подъезда поставил, она ему сделала замечание", - рассказывает консьерж.

В принципе, соседи подозревали, что и с родными он может вести себя аналогично. Подозревали, но не более того. Семья Хачатурян жила на третьем этаже. Окна квартиры выходят во двор. Это обычная советская панельная двенадцатиэтажка. И если открыты окна, то отлично слышно что происходит в квартирах на первых этажах. А вот в соседнем подъезде располагается Центр социальной помощи семье и детям. Здесь о совсем не детских проблемах троих детей, говорят, впервые услышали из сплетен на улице и выпусков новостей.

"Он кричал все время. Часто", - говорят соседи.

В столичной полиции официально заявили: за последние полтора года жалоб на квартиру Хачатурян не поступало. Известно, что в школу сестры не ходили: младшая и средняя за год были там всего 7 раз. А органы опеки, говорят, вроде бы приходили, но всегда оказывались перед закрытой дверью.

Ангелине, Кристине и Марии теперь грозит до двадцати лет заключения. Уголовное дело переквалифицировали на умышленное убийство в составе группы.

Дмитрий Гусев. Юлия Степина. Дмитрий Филиппов и Эдуард Хаялин. "ТВ Центр".