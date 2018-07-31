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Уровень жизни москвичей повысят в рамках программы "Мой район"

19:57
  • вторник
  • 31 июля 2018

Власти Москвы планируют повысить уровень жизни горожан в рамках программы "Мой район". Она будет запущена после проекта "Моя улица".

Мэрия Москвы завершила разработку пятилетней комплексной программы ликвидации территориальной дискриминации под названием "Мой район". Она состоит из 125 мини-программ - по числу районов в столице, передает "ТВ Центр".

Предполагается создание единого стандарта качества жизни и городской среды. Это продолжение успешной программы "Моя улица", но в масштабах всего мегаполиса и в комплексе с другим крупным проектом - реновацией. В рамках "Моего района" продолжится расширение сети многофункциональных центров, выравнивание финансирования школ по верхней планке, строительство новых поликлиник и центров социального обслуживания.

Начиная с мая прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин проводит встречи с жителями районов, на которых собирает пожелания москвичей. Такие совещания проходят без прессы, но районные сообщества охотно размещают в интернете отчёты встреч с главой города.

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