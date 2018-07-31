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Журналист Орхан Джемаль и его съемочная группа погибли в ЦАР

18:54
  • вторник
  • 31 июля 2018

В полиции Центральноафриканской Республики сообщили подробности убийства троих россиян. Там рассказали, что у погибших найдены документы российского журналиста, режиссера и оператора. По данным СМИ, речь идет об Орхане Джемале, Александре Расторгуеве и Кирилле Радченко.

В Центральноафриканской республике, предположительно, погибла российская съемочная группа. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в местной полиции, при погибших найдены документы российского журналиста, режиссера и оператора.

Русская служба "Би-Би-Си" сообщает, что в ЦАР убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Информацию о гибели Джемаля подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее сообщалось, что убиты сотрудники газеты "Известия", однако в издании эту информацию опровергли. Тела россиян были обнаружены в 23 километрах от города Сибю. По данным источников, они были убиты неизвестными вооруженными людьми.

Как пишет РИА Новости, тела погибших доставлены на базу миссии ООН в Сибуте. На опознание уже выехали сотрудники российского посольства в ЦАР.

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Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика
Орхан Джемаль
Орхан Джемаль
Режиссер Александр Расторгуев
Режиссер Александр Расторгуев
Оператор Кирилл Радченко
Оператор Кирилл Радченко
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