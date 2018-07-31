Россия рассчитывает на участие США в следующих встречах в астанинском формате

Москва рассчитывает на участие Вашингтона в следующих раундах переговоров в астанинском формате по Сирии. Об этом заявил представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что на юге и юго-западе Сирии завершилась операция вооруженных сил против боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Москва рассчитывает на участие Соединенных Штатов в следующих раундах переговоров в астанинском формате по Сирии. Его слова приводит ТАСС.

"Только путем открытого диалога можно выйти на решения. Рассчитываем, что США примут участие в следующих встречах астанинского формата", - отметил Лаврентьев.

Он также подчеркнул, что на юге и юго-западе Сирии завершилась операция вооруженных сил против боевиков запрещенных на территории России террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". По словам Лаврентьева, в районе Эль-Кунейтры, Дераа и сирийско-израильско-иорданской границы территория полностью очищена от боевиков.

Ранее глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари заявил, что власти САР имеют законное право вернуть все захваченные Турцией территории, в том числе Идлиб. При этом речь может идти о военном решении, однако первостепенным все еще остается вариант национального примирения.

30 и 31 июля в Сочи проходила двухдневная международная встреча по Сирии под председательством стран - гарантов перемирия в САР, а именно России, Ирана и Турции. Ключевым вопросов переговоров стало формирование сирийского конституционного комитета. Также затрагивались темы возвращения беженцев и ситуации в зонах деэскалации. Новая встреча в астанинском формате состоится в ноябре 2018 года. Ее место пока не определено.