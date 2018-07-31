Россия и Япония договорились продолжить консультации по линии Генштабов

В Москве завершились переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2". Как сообщил на пресс-конференции по итогам встречи министр обороны России Сергей Шойгу, Москва и Токио договорились продолжить консультации по линии Генштабов. Кроме того, Россия и Япония будут укреплять связи в военно-морской области.

Россия и Япония продолжат консультации по линии Генштабов. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров в Москве в формате "2+2".

"Мы едины во мнении, что нужно продолжить практику консультаций по линии наших Генеральных штабов. Именно этот формат позволяет обсуждать и снимать взаимные озабоченности в сфере военной деятельности двух стран, в том числе в приграничных районах", - цитирует его ТАСС.

Стороны также договорились укреплять связи в военно-морской области. "Условились и далее укреплять связи в военно-морской области, позитивно оценили результаты совместных учений по поиску и спасению на море", - заявил Шойгу.

Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, Москва и Токио в ходе переговоров отметили прогресс в корейском урегулировании и призвали все вовлеченные стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить срыва.

"Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и гибкость с тем, чтобы не допустить срыва пока еще очень хрупкого процесса", - подчеркнул он.

В свою очередь, министр обороны Японии Ицунори Онодэра призвал российскую сторону снизить военную активность на Курилах. Он также объявил, что Москва и Токио договорились активно сотрудничать по денуклеаризации Северной Кореи.