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СМИ: США и Китай намерены перезапустить торговые переговоры

20:03
  • вторник
  • 31 июля 2018

США и Китай намерены предотвратить полномасштабную торговую войну и пытаются возобновить переговоры, пишут СМИ. Уточняется, что продолжаются контакты между представителями министра финансов Штатов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Соединенные Штаты и Китай намерены предотвратить полномасштабную торговую войну и пытаются возобновить переговоры. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

Отмечается, что представители министра финансов Штатов Стивена Мнучина проводят частные беседы с представителями вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер якобы не желает смягчать позицию в отношениях с Китаем.

При этом подчеркивается, что о конкретных форматах переговоров или темах для обсуждения на высшем уровне речи пока не идет. Эта информация появилась на фоне роста рынка акций США.

В июне Штаты ввели ограничения против товаров из Китая общим объемом 50 миллиардов долларов в год. В ответ КНР ввела пошлины на американские товары на 34 миллиарда долларов. Позднее Вашингтон ввел 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом 200 миллиардов долларов.

25 июля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге призвал отказаться от торговых войн.

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