Михаил Балакин стал пятым кандидатом в мэры Москвы

Число кандидатов на пост мэра Москвы увеличилось до пяти. Мосгоризбирком в соответствии с решением суда зарегистрировал кандидатом депутата столичной думы Михаила Балакина. Он баллотировался от партии "Союз горожан", однако не смог пройти муниципальный фильтр. Подписи нескольких депутатов районных собраний избирательная комиссия признала недействительными. Мосгорсуд счел это обстоятельство недостаточным для отказа в регистрации.

Зеленая наклейка на доске объявлений - знак решения очередной проблемы. Проект "Добрые дела" избирательного штаба Сергея Собянина только набирает обороты. Волонтерами собрано более шести тысяч наказов горожан. Масштабные и сложные войдут в предвыборную программу кандидата. Локальные же вопросы решаются прямо сейчас, передает "ТВ Центр".

Например, жителей этого дома в Южном Бутове беспокоило отсутствие на этажах пожарных рукавов. Решить проблему на уровне района не получалось. Обратились в штаб Сергея Собянина.

- Приезжали волонтеры. Они ходили, смотрели, рукавов не было, действительно. Но, вот, в течение нескольких дней они появились.

За три недели волонтеры успели сделать более пяти сотен добрых дел. В одном из дворов на западе Москвы детскую площадку построили рядом с парковочным пространством. Молодые родители обратились в штаб Сергея Собянина.

- Та тоже была хорошая, но момент в том, что не было вот этой части проезжей. Она стояла там, где все время парковались машины. Заехать на коляске было невозможно.

- А сейчас доступно?

- Сейчас доступно.

- Вот, очень хорошо.

- Потому что построили сбоку, и машины хотя бы не паркуются.

Сегодня к избирательной гонке присоединился еще один участник. Мосгоризбирком зарегистрировал Михаила Балакина в качестве кандидата на должность мэра Москвы. Ранее Балакину было отказано в регистрации, поскольку подписи трех муниципальных депутатов в его поддержку вызывали подозрение. Суд развеял все сомнения. Таким образом, кандидат от партии "Союз горожан" стал пятым претендентом на пост мэра.

"У нас есть небольшие расхождения, у меня конкретно есть небольшие расхождения с той политикой, которую проводит сегодняшняя власть. Но это не значит, что они кардинальные. Поэтому, я думаю, электорат у нас будет близкий", - прокомментировал Балакин.

Кандидат Михаил Дегтярев провел встречу с доверенными лицами. Представитель ЛДПР, который уже баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 году, призвал своих сторонников обеспечить максимальную явку на предстоящем голосовании и рассказал о своей программе.

"Главный лозунг вы в программе увидите: "Мэрия для москвичей". Это главный идеологический посыл, который мы и наша команда хотим донести до москвичей. Это коснется всего, повторяю: туризм, торговля, транспорт, парковка и всего-всего спектра", - сказал Дегтярев.

Доверенные лица кандидата от партии "Справедливая Россия" Ильи Свиридова провели встречу с жителями Братеева - разговор шёл о транспортных проблемах района. А на западе Москвы представители кандидата от КПРФ Вадима Кумина выслушали жителей района Фили-Давыдкова, которых беспокоят экологические вопросы. Доверенные лица кандидатов обещали помочь разобраться. Выборы состоятся 9 сентября.

Александр Огородников. Валерия Дзгоева. Игорь Константинов. "ТВ Центр".