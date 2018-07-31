Турчинов сравнил жителей Донбасса с насекомыми-вредителями

На Украине предложили ввести уголовную ответственность для тех, кто делает закупки в России. С такой инициативой выступил в эфире одного из местных телеканалов секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Это пока лишь идея, а вот реальное положение дел говорит о том, что спрос на товары российского производства растёт.

Очередное торжество хваленых европейских ценностей и свободного рынка. На Украине всерьез предлагают сажать за торговлю с Россией, передает "ТВ Центр". Предлагают не какие-нибудь диванные эксперты. Высшее руководство страны.

"Продавать товары в Россию - ну, это просто позор! Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться на Украине", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Такое предложение Александр Турчинов делает на фоне сообщений СМИ о том, что "Укрзализныця" закупила у "Российских железных дорог" наградные знаки на сумму почти в семь тысяч долларов. Руководство украинского перевозчика, конечно, тут же приостановило выполнение контракта. Что называется "как бы чего не вышло". Но на общие цифры это не повлияло. По данным украинской аналитической компании, только в прошлом году импорт товаров из "страны агрессора" вырос на 40%. Экспорт из Украины в Россию - на десять. Политика - политикой, а деньги, как известно, счёт любят.

"Связи экономические, которые долго-долго рушились после истории с Советским Союзом, все-таки сохраняются, и в основном на Украину из России экспортируют товары, ну, скажем так, технического направления. Энергоносители, потому что у Украины нет своих энергоресурсов", - прокомментировал политолог Юлий Нисневич.

Секретарю СНБО Александру Турчинову об объективной экономической зависимости Украины от России, конечно, известно. Но дело в том, что работа у него такая - рубить с плеча. Не зря же его называют "кровавым пастором". Именно он в 2014 году, исполняя обязанности главы государства, фактически развязал войну в Донбассе. Все бы очень удивились, если б вдруг он же выступил с инициативой её закончить. Реальный выход здесь - референдум, провести который предложил Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом. Турчинов не изменяет себе и называет это плохой идеей, сравнивая попутно жителей юго-востока Украины с насекомыми-вредителями.

"У России своя трактовка минских соглашений и "формулы Штайнмайера", фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия, в частности, предложение по проведению референдума. Извините, это провокация и бред. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", - сказал Турчинов.

Слова, за которые в любой цивилизованной стране привлекли бы к уголовной ответственности за нарушение прописанного в Конституции равноправия граждан, на сегодняшней Украине - в порядке вещей. Здесь вообще - своя, особая реальность. Зазеркалье.

Взять хотя бы наделавший много шуму учебник по географии. Пособие, к слову, рекомендовано к изучению в школах Министерством образования и науки Украины. Во введении говорится, что изложенное поможет школьникам составить для себя целостную картину страны. И картина эта такова: территория Незалежной, оказывается, находится в одних и тех же пределах вот уже тысячу лет, украинская нация еще старше - тысячелетий на пять, и все это время служит непреодолимым щитом между Азией и Европой, защищая последнюю от набегов кочевников. Наконец, нынешние проблемы с экономикой у Киева авторы объясняют неудачным соседством с Белоруссией, Молдавией и Россией.

"Мы пытаемся строить новую страну не за счет реальных сдвигов, а за счет бреда, который начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела. Знаете что, тогда скажите уже, что аэропорт Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ, как давно было задумано нашими", - предложил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Реальных достижений и вправду нет. Хвастаться нечем. Один безвиз - да и тот весьма спорное преимущество. У подавляющего большинства украинцев попросту нет денег на путешествия в Старый Свет. А ведь скоро президентские выборы. Уже в марте. Надо - во что бы то ни стало - удержать власть. И мифотворчество - единственно возможный путь выживания.

Впрочем, и здесь не все гладко. К примеру, проект по признанию так называемого Киевского патриархата мировым православием очевидно провалился. Петр Порошенко даже уволил куратора идеи - замглавы своей администрации Ростислава Павленко. Однако, уверены эксперты, вряд ли это признание фиаско. Скорее - попытка действующего президента снова выйти сухим из воды, не выполнив толком ни единого своего обещания.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".