ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники "Московского долголетия" рассказали о программе

22:38
  • вторник
  • 31 июля 2018

Московские парки пригласили горожан старшего возраста на бесплатные уроки танцев в рамках программы "Московское долголетие". В саду имени Баумана по вторникам и четвергам можно научиться двигаться в ритме буги-вуги, чарльстона, блюза, соло-джаза и линди-хоп. Для тех, кто хочет поправить физическую форму, открыты группы скандинавской ходьбы и йоги.

Над теми, кто занимается скандинавской ходьбой, часто шутят: вы забыли лыжи дома. Но это, разве что, от зависти. Здесь не надо ни специальной формы, ни замысловатого инвентаря. Зато сколько пользы!

- Мне кажется, у меня походка изменилась. Я стала быстро ходить. Какая-то весёлая стала, может быть.

Тот, кто много двигается, в среднем, живёт на 17 лет дольше. Такой вывод сделали немецкие учёные, которые очень долго и тщательно обследовали несколько тысяч человек, передает "ТВ Центр". А потому скандинавская ходьба - лекарство от всех лекарств.

- Во-первых, мы запускаем наш организм. Мы формируем мышечный корсет. Мы делаем осанку.

Тренер Валентина Огарёва и не знала, что любимое занятие найдёт накануне пенсии. В её группе - 40 человек: все в прошлом - успешные врачи, бухгалтеры, инженеры. Есть и бывшие учителя, как Зинаида Дмитриевна. Программу "Московское долголетие" она называет "подарком". И очень благодарна за то, что им всегда подбирают исключительно профессиональных инструкторов.

- Самое главное, у неё большое желание помочь нам всем. Вот у меня, например, очень болело плечо. Мне и блокады делали, и чего только не делали. А благодаря её занятиям всё прошло.

После ходьбы - палки в сторону. Пора занимать место на коврике. В тени деревьев и под пристальным присмотром тренера по йоге.

"Особенность - мы начинаем не с классических асан, а это специальная мышечно-суставная гимнастика, которая разогревает все суставы", - рассказал тренер Сергей Матвеев.

- Для меня это стимул. Утром подняться и побежать. Потому что дома мы ленимся лишний раз ножкой-ручкой повернуть. А тут такая программа, мне нравится.

"Мы планируем открывать занятия по рисованию, по английскому языку. Дополнительные группы по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке", - сказала менеджер по культурно-массовому досугу сада имени Баумана.

Плюс - гормоны радости, минус - килограммы и проблемы со здоровьем. Это основной эффект от занятий на свежем воздухе. Но ведь ещё это и способ найти новых друзей. И не так важно, сколько вам при этом лет.

Евгения Карих, Александр Голубев, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
Программа "Активное долголетие"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100