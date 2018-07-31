Лавров: ситуация в Армении вызывает озабоченность у России

Россия обеспокоена ситуацией в Армении, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что события последних дней идут вразрез с заявлениями нового руководства страны о том, что у него нет намерения преследовать своих предшественников по политическим мотивам. Ранее Специальная следственная служба Армении обвинила генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы вызывает обеспокоенность ситуация в Армении. Его слова приводит ТАСС.

"События последних дней идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", - отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Россия остается союзником Еревана и заинтересована в стабильности армянского государства. Лавров также выразил надежду на выход ситуации на "конструктивный путь".

Ранее стало известно, что Специальная следственная служба Армении обвинила генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Тогда он командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил страны. Позднее суд санкционировал арест Хачатурова. В связи с этим армянская сторона предложила государствам-членам ОДКБ начать процедуру замены генсека организации.