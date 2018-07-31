Тела погибших в ЦАР нашли рядом с обстрелянной машиной

В ООН сообщили, что тела погибших в ЦАР российских журналистов обнаружили рядом с брошенной и обстрелянной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо. Ранее МИД России подтвердил, что у погибших в ЦАР найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Представитель канцелярии генерального секретаря ООН Эри Канеко рассказала подробности об обнаружении тел троих погибших журналистов в Центральноафриканской Республике. Ее слова приводит ТАСС.

"Наши коллеги в ЦАР сообщили нам сегодня о том, что миротворцы ООН получили сообщения об обнаружении трех мужских тел рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо", - сказала Канеко.

Она добавила, что автомобиль подвергся обстрелу. Тела доставили в госпиталь в Сибут, а затем перевезли в Банги.

Ранее Министерство иностранных дел России подтвердило, что у погибших в ЦАР найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Вместе с тем российское посольство в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории страны российских журналистов.

При этом знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что погибшие журналисты имели при себе просроченные удостоверения различных СМИ.

Ранее СМИ писали, что Джемаль, Расторгуев и Радченко снимали в ЦАР фильм. При этом приводились слова перевозившего россиян водителя, согласно которым в 23 километрах от города Сибут вооруженные люди открыли огонь из засады по автомобилю, в результате чего пассажиры погибли на месте.