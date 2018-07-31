Пропавший журналист АиФ найден мертвым в Нижнем Новгороде

Спасательно-поисковая группа "Рысь" сообщила о том, что пропавший больше недели назад корреспондент ИД "Аргументы и факты" Сергей Грачев найден погибшим. 21 июля журналист вышел из гостиницы в Нижнем Новгороде, где он находился в командировке, и больше не выходил на связь.

Журналиста "Аргументов и фактов" Сергея Грачева, который ранее пропал в Нижнем Новгороде, нашли мертвым.

"Найден, погиб. Всем спасибо за помощь и распространение информации. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" во "Вконтакте".

21 июля 38-летний Грачев вышел из гостиницы в центре Нижнего Новгорода и перестал выходить на связь. Поиски корреспондента вели следователи, полиция и волонтеры.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.