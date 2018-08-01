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СКР возбудил дело об убийстве трех россиян в ЦАР

08:11
  • среда
  • 01 августа 2018

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Центральноафриканской республике российской съемочной группы.

В Москве несут цветы к Дому журналиста на Никитском бульваре, где установлены портреты Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, погибших в Центральной африканской республике, передает "ТВ Центр".

Джемаль - известный военный корреспондент. Как и его коллега - молодой оператор и фотограф Кирилл Радченко, он работал во многих горячих точках, в том числе в Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии. Александра Расторгуева знают как талантливого документалиста, его ленты были удостоены различных наград.

По данным информагентств, в ЦАР они приехали, чтобы снимать фильм о работе частных военных компаний. У всех с собой были просроченные редакционные удостоверения различных СМИ. О поездке российских дипломатов они не уведомили. Тела погибших уже доставлены в столицу страны Банги. Как сообщили в нашем МИД, журналистов атаковали в 300 километрах от неё, недалеко от городка Сибю. Наши дипломаты готовы оказать необходимую поддержку родственникам. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с местными властями для выяснения обстоятельств происшествия и отправки тел на родину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. "Будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи. Кроме того, Следственный комитет готов оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской Республики в расследовании особо тяжкого преступления, совершённого в отношении журналистов", - отметили в ведомстве.

По одной из версий, на съемочную группу напали с целью ограбления из-за дорогостоящей аппаратуры и денег. Возможно, на обстоятельства гибели прольют свет показания водителя - он выжил. Как сообщил мэр города Сибю, их атаковали около 10 вечера неизвестные вооруженные люди, устроившие засаду. Журналисты погибли мгновенно.

Центральная африканская республика - одна из беднейших стран, известная крупными месторождениями алмазов. Уже несколько лет там продолжается вооружённый конфликт между христианским и мусульманским населением. По данным экспертов ООН, в последнее время в ЦАР были отмечены серьезные вспышки насилия.

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