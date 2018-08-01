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Боевики покидают сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

08:46
  • среда
  • 01 августа 2018

Последние группы боевиков покидают провинцию Эль-Кунейтра. После переговоров, проведённых при участии российского Центра по примирению враждующих сторон, около 300 радикалов с семьями получили возможность безопасно выехать из населенного пункта Уфания.

У подножья Голанских высот пока неспокойно. Несколько сел остаются под контролем боевиков, которые, впрочем, готовы сложить оружие и уехать в Идлиб. Коридор для выхода организован российским Центром по примирению враждующих сторон, передает "ТВ Центр".

Боевики просят автобусы и сопровождение военной полиции. В ответ - стандартные требования. "Идет досмотр, условия не изменяются, остаются прежние по наличию оружия и боеприпасов у боевиков. Это один автомат, три магазина, и у полевого командира дополнительно пистолет. Данные условия при досмотре строго проверяются, дополнительное вооружение, которое находится у боевиков, извлекается и сдается установленным порядком", - сообщил начальник отдела ЦПВС городе Дамаск Владимир Залозный.

Одни пассажиры пытаются скрыться от телекамер, закрывают лица руками. Другие - наоборот, ведут себя спокойно. С таким же хладнокровием некоторые пытаются пронести с собой лишнее. Магазины к автоматам и ножи - мелочи по сравнению с тем, что ещё было в арсенале: гранаты, пистолеты, оптические прицелы и разобранный пулемёт.

Сирийский "Арабский полумесяц" готов вывезти тех, кто не может ехать в автобусе. Этот мужчина серьёзно ранен. В карете "скорой помощи" сопровождают все те, кто ему дорог: жена, дети и птицы в огромной клетке.

Сначала стартуют машины Красного полумесяца, следом — вереница автобусов. В провинции Эль-Кунейтра таким образом стало меньше как минимум на 200 человек из числа тех, кто ещё вчера отвечал огнём на призывы сложить оружие.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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