Стала известна причина крушения пассажирского самолета в Мексике

В Мексике потерпел крушение пассажирский самолет, никто не погиб. Сразу после катастрофы в больницы доставили 98 пострадавших. Наше консульство в Мехико сообщило, что россиян среди них нет. По уточнённым данным, всего на борту находилось 103 человека, в том числе четверо членов экипажа.

В Мексике выясняют обстоятельства крушения пассажирского самолета. Проблемы с лайнером начались во время взлёта: он долго не мог оторваться от полосы, затем поднялся в воздух, но сразу рухнул на землю и загорелся. Пассажиры и экипаж успели покинуть борт. Выбирались, кто как мог – самолет уже начал разваливаться на части.

По данным местных властей, авария произошла из-за сильного ветра. "При взлете самолет от сильного порыва ветра резко снизился и ударился о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя", — приводит "Газета.Ru" слова губернатора мексиканского штата Дуранго Хосе Росаса Аиспуро.

Аэропорт в Дуранго уже возобновил свою работу.