ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна причина крушения пассажирского самолета в Мексике

08:38
  • среда
  • 01 августа 2018

В Мексике потерпел крушение пассажирский самолет, никто не погиб. Сразу после катастрофы в больницы доставили 98 пострадавших. Наше консульство в Мехико сообщило, что россиян среди них нет. По уточнённым данным, всего на борту находилось 103 человека, в том числе четверо членов экипажа.

В Мексике выясняют обстоятельства крушения пассажирского самолета. Проблемы с лайнером начались во время взлёта: он долго не мог оторваться от полосы, затем поднялся в воздух, но сразу рухнул на землю и загорелся. Пассажиры  и экипаж успели покинуть борт. Выбирались, кто как мог – самолет уже начал разваливаться на части.

По данным местных властей, авария произошла из-за сильного ветра. "При взлете самолет от сильного порыва ветра резко снизился и ударился о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя", — приводит "Газета.Ru" слова губернатора мексиканского штата Дуранго Хосе Росаса Аиспуро.

Аэропорт в Дуранго уже возобновил свою работу.

Главное сегодня
Место крушения пассажирского самолета в Мексике
Место крушения пассажирского самолета в Мексике
Место крушения пассажирского самолета в Мексике
Место крушения пассажирского самолета в Мексике
Место крушения пассажирского самолета в Мексике
Место крушения пассажирского самолета в Мексике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100