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Бизнес отказался нести ответственность за увольнение возрастных сотрудников

08:32
  • среда
  • 01 августа 2018

Российский бизнес поддержал пенсионную реформу. При этом, предприниматели выступили против введения ответственности за увольнение возрастных сотрудников.

Бизнесмены выступили против введения ответственности за увольнение возрастных сотрудников. Об этом пишет газета "Известия".

Они предложили вместо этого увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии.

При этом, бизнес в целом поддерживает пенсионную реформу, о чем говорится в предложениях Торгово-промышленной палаты России, которые направлены в Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и Банк России.

В Минтруде подчеркнули, что совместно с профсоюзами и работодателями готовят проект плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором будут отражены и мероприятия на рынке труда.

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