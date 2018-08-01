В российских школах могут отменить пятибалльную систему оценок

В школах России могут отменить пятибалльную систему оценок. Такой вопрос обсуждает Рособрнадзор. Однако для внедрения таких изменений необходимо повышение квалификации учителей.

Рособрнадзор обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах. Об этом заявил замглавы ведомства Анзор Музаев, пишет газета "Известия".

По его словам, Рособрнадзор уже многие годы идет к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества.

"Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания", — подчеркнул Музаев.

По словам руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктора Болотова данный вопрос обсуждается. При этом он подчеркнул, что для внедрения таких изменений необходимо повышение квалификации учителей.

Саму пятибалльную систему он назвал позавчерашней. Он напомнил, что ранее был большой проект по внедрению 12-балльной системы.

"В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы", - добавил Болотов, которого называют "отцом ЕГЭ".